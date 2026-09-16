Россия быстро разделается с Европой в случае начала прямой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заверил, что подобных агрессивных планов у Москвы нет, однако отметил, что, «если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой». Лавров выразил надежду, что это предупреждение услышат «в европейских столицах» и структурах, которые «пытаются представлять» единую Европу.

Лавров также заявил, что когда страны ЕС захотят возобновить «серьезный диалог», Россия послушает, «что у них на уме, что они могут предложить», а потом будет решать, устраивает это ее или нет. «Могу заверить только в одном: в тех сферах, от которых зависит безопасность государства, мы никаких контрактов, никаких договоренностей с европейцами заключать не будем и не собираемся», — сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не планирует нападать на европейские страны, однако допустил войну, если они введут войска в Украину.

В последние месяцы в Европе все чаще звучат опасения, что Россия может вторгнуться в одну из стран восточного фланга НАТО, например в Литву, Латвию или Эстонию. При этом сам Лавров заявлял о «начале настоящей войны с Германией» после обвинений в диверсии в аэропорту Лейпцига, где обнаружили несколько дронов со взрывчаткой.

Он также подчеркивал, что нормальных отношений с Западом у России не будет как минимум при жизни нынешних поколений, и отмечал, что Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил. «Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — предупреждал Лавров.

В свою очередь помощник Путина Николай Патрушев 15 сентября предостерег от вступления в войну с Россией Польшу, подчеркнув, что в противном случае «польская государственность прекратит свое существование за два-три дня». Таким образом Патрушев ответил на заявления главы МИД республики Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши и ее союзников над Россией. (themoscowtimes.com)