Глава МИД России Сергей Лавров посетит Китай в ближайшее время.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Дата визита будет вскоре объявлена «совместно с китайскими коллегами».

«Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, группе «двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах», — отметила Захарова.

Она сообщила, что «ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, региональных сюжетов, включая украинский кризис, ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе и другие проблемы».