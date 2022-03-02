Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

Об этом глава МИД РФ заявил телеканалу al-Jazeera.

«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США Джо Байден — человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции», — сказал он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями в Украине стало бы начало «третьей мировой войны». Он подчеркнул, что события в Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.