Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе

Москва и Тегеран отмечают обоюдный интерес в углублении диалога по ряду региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении», — сказал глава МИД РФ.

«Для нас представляет большой интерес и продолжающийся обмен мнениями с нашими иранскими друзьями по вопросам сирийского урегулирования, по Йемену, по другим конфликтам на Ближнем Востоке, прежде всего с точки зрения необходимости не допустить придания забвению решений по палестинскому урегулированию», — добавил министр.

Он также указал на важную роль российско-иранского взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках по вопросам борьбы с терроризмом, наркобизнесом и другими видами организованной преступности.