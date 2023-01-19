Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от своих принципов.

Как передает #, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Минске по итогам переговоров со своим белорусским коллегой.

«ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ. Особо отмечу документы по военно-политической безопасности, основанные на принципах равной неделимой безопасности», — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что на саммитах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2020 году лидеры государств-участников подписали договоренность о том, что ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет нарушения безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация, входящая в пространство ОБСЕ не будут претендовать на доминирование в сфере военно-политической безопасности в этом регионе.

«Все эти обязательства были нарушены нашими западными коллегами», — заключил российский министр.