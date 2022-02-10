В Москве в четверг прошли переговоры глав МИД России и Великобритании — Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Нынешняя встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Британия и лично Трасс выступают с крайне жёсткими заявлениями по отношению к России, предупреждая её о серьёзных последствиях возможного вооружённого вторжения в Украину.

Как написала Трасс в твиттере после прибытия в Москву накануне, Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной и уважать украинский суверенитет, иначе её ждут «серьёзные последствия».

На встрече с Лавровым Трасс заявила, что «война станет бедствием для русского и украинского народов и для европейской безопасности». Лавров назвал встречу «беспрецедентной» и при этом сказал, что «ультиматумы, угрозы, нравоучения» по отношению к России — это путь в никуда.

На пресс-конференции после переговоров с Лавровым глава МИД Британии вновь заявила о том, что в случае российского вторжения в Украину страны Запада введут жёсткие санкции против России, в том числе и против «Северного потока-2». Она также напомнила, что последние действия России привели к укреплению единства НАТО.

Лавров назвал переговоры «разговором немого с глухим», сказав, что британская сторона не хочет слышать российских аргументов. «Может быть, англосаксы что-то хотят сделать на Украине?» — задался вопросом Лавров, отметив, что Россия может, вслед за США и Британией, отозвать из Украины часть персонала своего посольства. (svoboda.org)