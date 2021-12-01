Если покрасить карту мира в разные цвета в соответствии с ареалом проживания россиян, они займут почти все регионы.

Oб этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос сенаторов на «Правительственном часе» в Совете Федерации.

«Раньше эта организация называлась Советом сотрудничества тюркоязычных государств, сейчас она называется организацией тюркских государств. Мы относимся к этому нормально. Если здесь речь идет о культурологических процессах, поддержке языковых традиций, гуманитарном и образовательном обмене, то ничего странного в этом я не вижу. Мы сами должны более активно этим заниматься. Но если здесь будут применяться военные аспекты сотрудничества, то, конечно, это будет не в пользу работы. Не думаю, что это будет в интересах ни Турции, ни ее партнеров из созданного Совета тюркских государств. Скажу также, что президенты поговорят по телефону, а я завтра встречусь с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках саммита ОБСЕ в Стокгольме. Мы будем открыто обсуждать этот вопрос».