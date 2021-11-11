Сейм Латвии в четверг утвердил поправки к законам о собраниях, шествиях и пикетах и о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

Ранее председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш заявил, что, принимая во внимание экспансию России на Украине и тоталитарную идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому устройству и безопасности. «Запрет георгиевской ленты ограничит такие идеологические проявления. Мы должны продемонстрировать, что мы против использования этих лент на публичных мероприятиях», — сказал Кайминьш, добавив, что не приемлет ценности, которые символизирует эта лента, так же, как ценности пиратского флага.

В настоящее время закон о безопасности общественных развлекательных и праздничных мероприятий и закон о собраниях, шествиях и пикетах запрещает использование, в том числе в стилизованной форме, флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков СС и советских символов — серпа и молота с пятиконечной звездой, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений. (delfi.lv)