Консульские органы Латвии на неопределенный срок остановили выдачу национальных и шенгенских виз гражданам России. Информация об этом размещена на сайте посольства Латвии в Москве. Там указано, что посольство больше не принимает заявления на визы от россиян «в связи с международной ситуацией».

Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны в Латвии близкого родственника.

Ранее, 1 августа, Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. В Риге объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове — оно было единственным дипломатическим представительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.

Соседняя Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения.

Большинство стран Евросоюза сейчас выдаёт россиянам туристические визы, однако поток туристов существенно сократился. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения – оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине. (svoboda.org)