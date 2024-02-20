Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года массово блокируют платежные операции с Россией, добрались до российских нефтяников.

Российские экспортеры нефти уже некоторое время не получают из Турции деньги за проданные баррели, сообщил Reuters источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, проблема существует около «двух-трех недель».

Знакомый с ситуацией турецкий источник Reuters подтверждает: «Некоторые платежи были нарушены». По его словам, сложности с оплатой энергоносителей возникли после того, как США в декабре предупредили о жестких мерах за нарушение санкций против России.

«Пришлось менять согласованные методы платежей либо откладывать их, при этом поставки продолжались», — поясняет источник Reuters. По словам двух других собеседников агентства, поток российского топлива в направлении Турции пока не останавливался: лишь несколько небольших грузов столкнулись с задержками.

Ужесточение банковских процедур ударило в первую очередь по неэнергетической торговле, рассказывает третий источник Reuters: «Основная проблема возникает не с платежами из Турции, а с платежами, которые Турция должна получить (из России)». В результате турецкий экспорт в РФ оказался парализован: поставки машин и оборудования практически остановились, пояснил собеседник агентства.

Турция более чем вдвое увеличила закупки российской нефти после начала войны с Украиной и остается единственной страной НАТО, продолжающей получать баррели из РФ. По итогам января–ноября прошлого года на турецкие НПЗ, в том числе крупнейший STAR, поступило 8,9 млн тонн сырой нефти российского происхождения. Кроме того, российские нефтяники продали на турецкий рынок 9,4 млн тонн дизельного топлива.

То, что платежи за нефть не проходят, связано с ужесточением банковского контроля, поясняют источники Reuters. В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, которая отказалась принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как «Роснефть» не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.

Российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной о решении вопроса с банками, сообщил в воскресенье посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Результатов, впрочем, пока нет: проблема сохраняется и является «очень серьезной», признал Ерхов. По его словам, отказы банков работать с российскими компаниями «возникли вследствие ужесточения антироссийских санкций» и решений Минфина США. «Делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance», — посетовал посол.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. (moscowtimes.ru)