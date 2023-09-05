Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVNET .

Министерство обороны Латвии рассматривает размещение на границе с Россией и Беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий.

Глава Минобороны представила обновленную концепцию национальной обороны Латвии. В ней указано, что инженерное усиление латвийской границы является важным для укрепления внутренней и внешней безопасности страны.

При этом вооруженные силы страны вместе с пограничной службой должны разработать планы и механизмы на случай гибридных угроз.

«Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД — построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников «Вагнера» перенаправляется в Россию и Африку, другие остаются в Беларуси, и ситуация может быстро измениться», — рассказала Мурниеце.

Она считает необходимым размещение танковых зубцов и металлических/бетонных конструкций на границе. Также, как добавила министр, рассматривается возможность установления противотанковых мин.

По словам Мурниеце, Латвия обсуждает вопрос укрепления границы с другими странами Балтии.

Стоит заметить, что Латвия граничит с Россией на востоке, а с Беларусью — на юго-востоке.