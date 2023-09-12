Латвия с сегодняшнего дня перестанет пропускать транспортные средства на российской регистрации. В определенных случаях правоохранители будут конфисковывать автомобили.
Об этом заявила Служба государственных доходов Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Как объясняет Службе государственных доходов, до сих пор уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза для грузовых перевозчиков, а именно тягачей и прицепов, зарегистрированных в России.
Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией.