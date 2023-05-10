Председатель гуманитарной ассоциации «Еврейские женщины Азербайджана», врач Лариса Рейхрудель в день 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева рассказывает # о том, какую роль сыграл величайший политик и руководитель в ее жизни.

Лариса Рейхрудель — Посол мира ООН, кавалер французского ордена Почетного Легиона, кавалер ордена «Шохрат» и медали «Терегги» , международного диплома «Знаменитые женщины Азербайджана».

Вот уже более 45 лет известный и любимый всеми бакинцами врач — педиатр посвящает свою жизнь детям и благотворительности. Кроме того, уже много лет она помогает приюту сестер милосердия Матери Терезы Калькуттской в Баку. В конце 2022 года ее фотография вошла в ретроспективу выставки «17 лиц действия», которая прошла в Центре Гейдара Алиева по инициативе генерального директора Женевского отделения ООН Татьяны Валовой.

— Лариса ханум, что вы помните о тех годах, когда Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан?

— Я помню свою Родину, которая от мирной жизни перешла к потрясением. Гейдар Алиев тогда жил и работал в Москве. Когда в 1988 году исконные азербайджанские земли были вероломно захвачены окупантами, миллион беженцев были изгнаны из своих земель и остались без крова лишенные всего. И в добавок к этому, русские войска вошли в Баку. Советский Союз разваливался! 90-е годы для всех союзных республик стали годами разрушения, но для нашей страны наступили самые страшные годы: шла война!

Гейдар Алиев в это время находился в Москве и хорошо понимал ситуацию. 21 января 1990 года в постпредстве Азербайджана прозвучали на весь мир его слова о ситуации в Азербайджане. Страны, бывшие в союзе стремились к независимости. Старые связи стали рваться, а новых пока не было. Наступили тяжелые времена, которые осложнялись тяжелым положением миллиона беженцев. Страна нуждалась в помощи. В Советском Союзе был «Союз Женщин», который возглавляла Валентина Терешкова, в который входили и передовые женщины нашей республики. В 90 — х годах они первые перешли к делу — так появились первые женские неправительственные организации. Поле деятельности этих организаций были самые разнообразные: от миротворческого процесса посредством диалога между враждующими сторонами, помощи беженцам до охраны материнства и детства и повышения статуса женщин в общественной жизни.

Мы поставили перед собой задачу распространить информацию об Азербайджане по всему миру, а также осуществлять проекты, направленные на улучшение жизни беженцев, заниматься благотворительностью. И если вспомнить знаменитую французскую фразу «ищите женщину», то женский почерк высвечивался в любом благотворительном процессе. Так что, если в Азербайджане вопрос касается благотворительности — женщин искать не приходилось — они заявляли о себе сами. И в этот период Гейдар Алиев возвращается домой, в Азербайджан. И что он находит в родной стране? Страну, разрывающуюся на части войной с Арменией и гражданской войной, миллион своих соотечественников, ставших беженцами. Люди просили его вернуться и 1993 году он вернулся, отстоял страну, и, что поразительно, в мае 1994 война была остановлена. Главной задачей страны стала борьба с бедностью. Гейдар Алиев благославил нашу организацию на то, чтобы мы внесли свою роль в эту миссию.

— Какую роль сыграл Гейдар Алиев в Вашей, и какой осталась в Вашей памяти эта великая личность?

— Первый раз я увидела Гейдара Алиева глубокой ночью, в те смутные времена, среди огромного количества людей. В эту ночь он переломил судьбу страны, и люди поверили ему и пошли за ним. Потом, будучи президентом организации «Еврейские женщины Азербайджана» я встречалась с Гейдаром Алиевым уже не раз. И всегда поражалась его феноменальной памяти на лица, его умению говорить без бумаги, говорить о главном, о том, что волнует людей.

Я была участницей всех сьездов женщин и видела, как народ встречал Гейдара Алиева, как восторгался им. Я помню, как на одном из сьездов мы, женщины попросили Гейдара Алиева сфотографироваться с нами. Сьезд проходил во Дворце, который сейчас носит имя Гейдара Алиева. Многотысячная толпа женщин и человек, который выступал перед ними не менее двух часов. И он не отказал. Гейдар Алиев не ушел из фойе, пока последняя группа женщин не сфотографировалась с ним. Это была высокая позиция уважения к женщинам! Памятный для меня также стал день, когда нас, руководителей еврейских организаций и гостей пригласили в библиотеку им. Ахундова на встречу с Гейдаром Алиевом в связи с презинтацией его автобиографии на иврит. Эту книгу привезли гости из Израиля, в числе которых была бывшая актриса Русского драмтеатра им. Самеда Вургуна Дина Тумаркина. Гейдар Алиев хорошо ее знал и попросил прочитать что — нибудь. Он явно получал удовольствие от общения с бывшими бакинцами. А потом стал подписывать первые 10 книг. Это была всего вторая книга-автобиография, президента другой страны на иврите, изданная за все время существования Израиля. Это был настоящий раритет! Я ухитрилась вылезти у него где — то из под руки, и спросить: «А для еврейских женщин Азербайджана?». Он засмеялся и сказал: «Ну как я могу отказать!».

Будучи Президентом, Гейдар Алиев безвозмездно выделил землю для большой еврейской школы и для католического приюта для бездомных по просьбе Папы Павла Иоанна 2. С ним началась борьба с бедностью в Азербайджане, что и явилась основной программой нашей организации на долгие годы. И таким он мне и запомнился: высокий, красивый, умный, с прекрасной речью… Человек, которого нужно уважать и любить!