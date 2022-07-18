Сабина Гулузаде удостоена звания «Дипломант международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск — 2022».

Конкурс завершился минувшим вечером в городе Витебск (Беларусь) и объединил конкурсантов из 14 стран – Болгарии, Кубы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Италии, Узбекистана, России и др.

Решением жюри XXXI международного конкурса Гран-при присужден певице из Беларуси Анне Трубецкой, которая получила максимальный балл из возможных и приз 20 000$. Первую премию увезла артистка из Италии.

Каждый из участников исполнил на конкурсе две песни на выбор в категории «Славянский хит» и «Мировой хит».

Председателем жюри в этом году была народная артистка РФ Лариса Долина.

Сабина Гулузаде — финалистка телевизионного вокального проекта «Голос Азербайджана», также она принимала участие в 2018 году в проекте «Во весь голос» телеканала «МИР». Тогда команда Азербайджана стала победителем проекта.

Певицу на конкурсе сопровождал и готовил известный азербайджанский певец и продюсер Эмин Гасан, при поддержке которого в прошлом году певец Тофик Гаджиев занял на конкурсе «Славянский базар» в Витебске почетное3 место.

«Подобные конкурсы стимулируют молодых артистов, открывают им дорогу на большую сцену. Участие в таких конкурсах я считаю обязательным в карьере любого профессионального начинающего артиста», — говорит Эмин Гасан в интервью #.

Певец также выразил некоторое сожаление работой жюри конкурса в этом году, отметив, что за исключением Ларисы Долиной, Руслана Алехно и Леонида Пташки, в составе были случайные люди.

По словам Эмина Гасана, Лариса Долина высоко оценила участие в конкурсе Сабины Гулузаде, отметив профессионализм и хорошую подготовку артистки.

Подводя итоги фестиваля, Эмин Гасан также отметил высокий уровень организации и дружелюбие белорусского народа:

«Белорусская публика просто замечательная, принимает невероятно тепло и гостеприимно! Фестиваль «Славянский базар» — настоящее событие, весь город живет этим конкурсом», — заключил певец.