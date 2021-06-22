Президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень хочет пригласить в клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который ранее выступал за «Реал».

Как утверждает As, договорившись с Лионелем Месси о продлении контракта, менеджер задумался о приглашении португальца в «Барселону». Лапорта очень хочет, чтобы Роналду и Месси вместе сыграли за каталонский клуб.

Пока неизвестно, пойдет ли 36-летний форвард на такой шаг. «Барселона» пока не контактировала с агентом португальца.

Каталонский клуб планирует предложить «Ювентусу» двух игроков за Роналду. Применительно к этой сделке звучали имена нападающего Антуана Гризманна, Серджи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Пока в «Барсе» не думали о том, как будут платить Роналду в случае перехода, но предполагается, что клуб потратит на это деньги, которые освободятся после ухода вышеназванных футболистов.

В «Барсе» считают, что Роналду и Месси будут генерировать огромные доходы, играя вместе. (sports.ru)