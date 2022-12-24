Футболист Брель Эмболо попал в ДТП в Монако, в результате которого его кроссовер Lamborghini Urus получил повреждения, сообщает Blick.

ДТП произошло в ночь на 18 декабря. В аварии пострадала передняя часть модифицированного Lamborghini Urus, мощность которого составляет около 800 л.с.

Другими участниками дорожного происшествия стали припаркованный спорткар Ferrari и Nissan. По словам свидетелей, водитель Nissan не подчинился знаку «стоп», в результате чего и произошло ДТП.

Брель Эмболо — нападающий клуба «Монако» и сборной Швейцарии, которая дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и уступила команде Португалии. Отмечается, что помимо тюнингованного Urus Эмболо владеет двумя Mercedes-Benz — AMG GT 4-Door Coupe и G 63 AMG.