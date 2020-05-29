Ла Лига согласовала 11 июня как дату возобновления сезона

Высший спортивный совет Испании объявил о достижении договоренности с Федерацией футбола Испании и Ла Лигой о формате возобновления сезона.

Чемпионат Испании будет возобновлен 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом». До 19 июля будут доиграны все оставшиеся 11 туров Ла Лиги.

«Возобновление сезона пройдет 13 и 14 июня, а первый матч состоится 11 июня. Последний тур будет проведен 18 и 19 июля.

По итогам переговоров между сторонами сделан вывод, что не возникнет трудностей с определением графика туров и расписания матчей», – говорится в заявлении совета. (sports.ru)