Ла Лига согласовала 11 июня как дату возобновления сезона

Высший спортивный совет Испании объявил о достижении договоренности с Федерацией футбола Испании и Ла Лигой о формате возобновления сезона.

Чемпионат Испании будет возобновлен 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом». До 19 июля будут доиграны все оставшиеся 11 туров Ла Лиги.

«Возобновление сезона пройдет 13 и 14 июня, а первый матч состоится 11 июня. Последний тур будет проведен 18 и 19 июля.

По итогам переговоров между сторонами сделан вывод, что не возникнет трудностей с определением графика туров и расписания матчей», – говорится в заявлении совета. (sports.ru)

| 2020-05-29T19:51:21+04:00 29 мая 2020, 21:28|12345 (Пока оценок нет)
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