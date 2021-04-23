Ла Лига опубликовала заявление не приглашенных в Суперлигу клубов

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала заявление не приглашенных в Суперлигу клубов.

«Глобальное неодобрение доказало, что закрытая элитарная лига нежизнеспособна и нежелательна. Это доказывает, насколько значат для людей открытая экосистема и футбольное сообщество», — говорится в заявлении.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.(Газета.Ru)

| 2021-04-23T10:24:57+04:00 23 апреля 2021, 12:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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