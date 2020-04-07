Ла Лига может возобновиться с 29 мая

Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании планируют возобновить турнир, остановленный из-за пандемии коронавируса, уже в конце мая.

По информации El Chiringuito, чемпионат стартует 29 мая, а туры будут проводиться через каждые 72 часа без болельщиков. As сообщает, что возобновление может состояться на неделю позже – 5-7 июня.

Как отмечает RFEF, между играми одной команды должно быть не менее 72 часов. Это решение было принято в результате сегодняшней видеоконференции с участием представителей лиги и федерации. На завтра запланирована видеоконференция главы Королевской федерация футбола Луиса Рубиалеса с советом директоров RFEF. (sports.ru)

| 2020-04-07T21:31:29+00:00 7 апреля 2020, 22:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss