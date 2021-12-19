Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в субботу осмотрел беспилотные летательные аппараты «Байрактар», поступившие на вооружение Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапарову рассказали о системе управлениями беспилотниками и продемонстрировали их работу.

«Данные аппараты полностью приобретены на средства республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе охраны государственных границ», — говорится в релизе.

Еще в октябре заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан покупает у России и Турции беспилотники «Орлан-10» и «Байрактар» соответственно. (ru.sputnik.kg)