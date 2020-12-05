Кыргызстан открыла границы для туристов из всех стран мира

Кыргызстан открыла границы для въезда иностранных граждан из всех стран мира. О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте киргизского МИД.

«С 4 декабря иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярным авиасообщением», — оповестило ведомство, напомнив о необходимости предъявления при посадке на борт результатов ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, как следует из пресс-релиза, после прибытия в Кыргызстан сотрудники санитарно-карантинных пунктов также проверят наличие результатов теста. Если окажется, что его срок истек по причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой рейса, иностранных граждан и лиц без гражданства обяжут пройти еще одно ПЦР-исследование на месте.

На 5 декабря в Киргизии выявлено 74 774 случая заражения коронавирусом.