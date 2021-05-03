Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод воинских подразделений от границы

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы». (ТАСС)

| 2021-05-03T09:09:53+04:00 3 мая 2021, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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