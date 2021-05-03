Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг-друга в нарушении международных норм

Действия кыргызских военных по международным нормам являются актом агрессии. Об этом заявили в Генпрокуратуре Таджикистана, пишет РИА «Новости».

«Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами расценивается, как акт агрессии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одним актом агрессии стали «засылка вооруженных банд и групп», которые применяют вооруженную силу против другого государства.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении группы кыргызских военнослужащих в связи с конфликтом на границе двух стран.

В свою очередь Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении киргизского главного надзорного органа.