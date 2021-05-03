Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг-друга в нарушении международных норм

Действия кыргызских военных по международным нормам являются актом агрессии. Об этом заявили в Генпрокуратуре Таджикистана, пишет РИА «Новости».
«Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН или же другими международными договорами расценивается, как акт агрессии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одним актом агрессии стали «засылка вооруженных банд и групп», которые применяют вооруженную силу против другого государства.
Ранее Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении группы кыргызских военнослужащих в связи с конфликтом на границе двух стран.
В свою очередь Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении киргизского главного надзорного органа.
«29 апреля 2021 года в Баткенской области Кыргызской Республики бандитские формирования и регулярные войска Республики Таджикистан вероломно атаковали границы Кыргызской Республики с применением автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения в отношении мирного населения Кыргызской Республики, в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашения о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ от 1994 и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года», — говорится в сообщении.
По фактам вторжения и других преступлений Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело. «Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото- и видеофиксация», — отмечается в сообщении.