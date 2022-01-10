Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов, которого задерживали в Алматы по подозрению в беспорядках, вернулся в Бишкек.

Как рассказал один из встречающих Рузахунова, он пересек границу через КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе на автомобиле консула Кыргызстана.

Напомним, 9 января казахстанский телеканал Qazaqstan Ұлттық Телеарнасы обнародовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в прошедших недавно в стране беспорядках, признается, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.

В МВД Кыргызстана со ссылкой на родственников исполнителя сообщили, что он часто гастролировал в Алматы, а накануне нового года был приглашен в туда для проведения концертных программ. «Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года, 2 января в 20:00 он улетел в город Алматы», – отметили в ведомстве. На видео, о котором идет речь, мужчина сообщает, что ему позвонили 1 января неизвестные люди и предложили 90 тысяч тенге ($200), а уже 2 января ему купили билет в Алматы, где поселили на квартире, в которой также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на митинге, прошедшем в Бишкеке у здания Посольства Казахстана в Кыргызстане, заверил, что музыкант никогда не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях и других акциях в КР.

10 января Минюст КР направил в Генеральную прокуратуру КР запрос о возбуждении уголовного дела по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. А МИД КР 9 января вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в КР Рапилю Жошыбаеву ноту протеста по факту задержания кыргызстанского музыканта.