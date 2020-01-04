Квентин Тарантино в Австралии признан лучшим режиссером

Австралийская академия кино и телевизионных искусств (AACTA) признала Квентина Тарантино лучшим режиссером за фильм «Однажды в Голливуде», сообщает Hollywood Reporter.

Лучшей картиной назвали «Паразитов» корейского режиссера Пон Джун-хо. Награда за сценарий досталась новозеландскому актеру, режиссеру, сценаристу и комику Тайке Вайтити за ленту «Кролик Джоджо».

Приз «За лучшую мужскую роль» получил Адам Драйвер, а Сирша Ронан — за женскую.

Фильмы «Джокер» и «Паразиты» заработали по четыре номинации премии AACTA International Awards.

Церемония вручения наград прошла в пятницу вечером в Лос-Анджелесе. (РИА Новости)