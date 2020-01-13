Квартиры в рамках социальной аренды должны выбирать граждане

Активацию механизмов нашумевшей госпрограммы аренды жилья с правом выкупа азербайджанцам обещали с нового года, однако на текущий момент по этому поводу пока еще нет достоверной информации, сообщил экономист Рашад Гасанов, отметив, что упомянутый вопрос волнует население.

Так, начиная с этого года Азербайджанский ипотечный и кредитно- гарантийный фонд будет приобретать жилые площади на открытом рынке и сдавать приобретенные квартиры гражданам с правом выкупа. Покупка фондом такого жилья осуществляется за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

По свидетельству экономиста, онлайн-приложения в рамках программы пока еще не запущены, и в преддверии этого немало вопросов у населения возникает по поводу избирательного подхода к претендентам. Кто получит такое право? О критериях отбора граждан, наделяемых правом доступа к аренде квартир, переходящих в их собственность после оплаты всех взносов, говорилось немало, но ключевой момент все же кроется в материальных возможностях. Сможет ли гражданин погасить взятые на себя финансовые обязательства? Такую способность кандидат в арендаторы должен, разумеется, государству гарантировать.

Этим и обусловлены критерии к арендаторам. Право на аренду с выкупом получают не все желающие, а только граждане страны без просроченных финансовых обязательств. Кроме того, претенденты должны соответствовать строгим требованиям к возрастному цензу, подтверждению дохода и предоплате, поскольку квартиры, приобретенные на средства фонда, предварительно оплачиваются. После подписания договора арендатор переводит деньги на счет АИКГФ в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа, а после платит свой ежемесячный взнос.

«Основным критерием отбора желающих является официальный доход, т.е. в ином случае нет смысла обращаться за государственной арендой», — отметил Гасанов. Стоит полагать, что такой подход моментально отсекает немалую часть наших граждан, не имеющих официально оформленных трудовых отношений, поскольку согласно имеющейся информации лишь одна треть занятых азербайджанцев имеют трудовые договора. А если прибавить к этому не менее актуальную проблему «серой» бухгалтерии – граждане получают на руки больше официально прописанной суммы, — очередь из претендентов поредеет еще больше, а за «бортом» государственной социальной инициативы, возможно, останется немало действительно нуждающихся в собственной крыше над головой людей.

Словом, потенциальный претендент на социальную аренду — это не просто труженик, имеющий официальный доход. Его «белой» зарплаты должно хватить и на прожиточный минимум, и на оплату ежемесячных взносов по аренде Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду. Этот, кстати, печальный для многих момент эксперты не оспаривают, но видят необходимость напомнить фонду про отдельные недочеты программы – покуда механизм не запущен, есть еще время внести некоторые коррективы. Например, специалисты рынка недвижимости уже говорили о важности предоставить выбор квартир не фонду, а самим гражданам. Немногим ранее об этом сказал в беседе с # директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов.

Специалист отмечал ограниченность предложения по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда: «Положительный момент заключается в том, что люди будут платить за аренду, и уплаченные деньги идут в счет погашения долга за жилье. Расплатившись, гражданин получает недвижимость в собственность. Но есть и минусы — ведь в отличие от социальной ипотеки выбор квартир будет ограничен предложением Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Неизвестно и то, какие именно квартиры собирается выкупать фонд — их площадь, уровень ремонта и пр. Было бы лучше, предоставь государство гражданам возможность выбрать арендуемое жилье самостоятельно».

Похожего мнения придерживается Гасанов: «Было бы лучше, если бы квартиры выбирали сами граждане, а не фонд, — считает он. — Гражданин должен иметь право выбирать жилье, исходя из собственных приоритетов — это и место работы, и социальный статус, и прочие предпочтения человека». По мнению экономиста, такой подход не просто отвечает интересам граждан, получающих право выбора, но исключает возможности для злоупотреблений при управлении государственными средствами. Что же касается существующих условий, квартиры отбираются фондом, и это создает почву для негативных явлений, говорит он: «Например, эта структура может приобретать жилье у аффилированных строительных компаний, но если граждане будут выбирать арендуемую недвижимость самостоятельно, такая возможность будет ограничена».