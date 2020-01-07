Курц вновь стал канцлером Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, он занял этот пост во второй раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что первый кабмин, который собравшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019 года на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Церемония с участием главы государства состоялась в канцелярии федерального президента. Перед тем как привести к присяге новое правительство, Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.

1 января Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с «Зелеными». Новый кабинет будет состоять из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 министров и двух госсекретарей.

Именно так Курц снова вернулся на пост главы правительства республики, лидер «Зеленых» Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также министром по делам государственной службы и спорта.

Во главе МИД будет министр из состава временного правительства – Александер Шалленберг.