Обсуждение рядом стран возможности введения эмбарго на импорт российских нефти и газа повлияло на курс рубля. На фоне угрозы потери доходов от экспорта сырья он обвалился более чем на 10%. На международных торгах утром в понедельник, 7 марта, за один доллар давали рекордные 138 рублей. Евро в первой половине дня торговался по 152,8 рубля.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американская администрация ведет со своими европейскими партнерами «очень активные дискуссии» о возможности введения эмбарго на поставки российской нефти. Об аналогичных мерах заговорили и в Японии. В Европе также обсуждается возможность отказа от импорта российского газа.

В то же время глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер выступил против подобных мер. «Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, то цены в Западной Европе и мире драматично вырастут из-за ожидаемого недостатка, — заявил политик в эфире телеканала Bild TV. Он также выразил сомнение, что введение подобных санкций могло бы приблизить окончание войны в Украине. (DW)