Куришь – плати: цены на сигареты пойдут в рост

Подорожание сигарет подобно страшному сну для курильщика, который, судя по всему, не просто сбывается, но превращается в устойчивый тренд. Ведь если вспомнить, экономический кризис последних лет особенно сильно сказывался на обладателях этой вредной привычки. Вернее, пагубная для здоровья свычка граждан превратилась в золотую жилу для финансистов от правительства, то и дело повышающих акцизную нагрузку на «дымный» ассортимент прилавков.

Текущий год в этом плане не стал исключением. Впрочем, ожидать иного исхода в условиях снижения доходов государственной казны было наивно. Ведь если вспомнить, начало года запомнилось крайними шагами правительства — двукратным ростом тарифов на воду для населения и подорожанием популярных видов автомобильного топлива. На этом фоне намерение повысить акцизы на производство и импорт табачных изделий прошло почти незаметно. Однако к росту цен на внутреннем рынке повышение косвенного налога приведет незамедлительно.

На это указывают очередные меры правительства в русле увеличения косвенного налога. Власти внесли в список подакцизных товаров все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака. Упомянутые меры предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс Азербайджана, принятыми в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса. Кроме этого, акцизом облагается производимые в стране гомогенный, жевательный и нюхательный табаки, а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.

В соответствии с этими изменениями, ставка акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака устанавливается в размере 30 манатов за каждый килограмм. При этом ставка акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, устанавливается в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук.

Изменения также предусматривают повышение ставки акциза на производимые в Азербайджане сигариллы — с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители – с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет – с 20 манатов до 220 манатов за каждый литр (рост в 11 раз). По мнению экономистов, из-за роста налогов табачные изделия подорожают еще на 20 – 30%.

Сторонники подорожания и на этот раз апеллируют к борьбе за здоровый образ жизни. Мол, с повышением цены на табачные изделия курящих в стране будет меньше. Однако опыт прошлого ценового роста показывает, что курильщики не только не изменяют вредной привычке, но переходят на дешевое, более вредящее здоровью курево. В довесок этому, такое решение может поспособствовать появлению на рынке большого числа некачественных сигарет, ввозимых контрабандой.

В этой связи, уверен руководитель НОО Эюб Гусейнов, уполномоченные ведомства должны поработать над пресечением попыток ввоза в страну контрабандной табачной продукции. «Мы в свою очередь тоже проявим бдительность для поддержания порядка на потребительском рынке. Считаю решение повысить ставки акциза оправданным, ведь чем больше будут стоить сигареты, тем меньше их будут покупать», — сказал он #, подчеркнуто заметив необходимость организации планомерной работы.

Однако опрошенные нами граждане не согласны с такой постановкой вопроса. Курильщик с 20-летним стажем Азад Искендеров сказал в беседе с корреспондентом #, что отказываться от вредной привычки не собирается: «Подорожание сигарет происходит постоянно за последние пять – шесть лет. Из-за растущих цен все это время приходилось переходить на более дешевые марки сигарет. Думаю, если цены вырастут на этот раз, буду искать другие, по менее высоким ценам».

По словам другой собеседницы Эсмиры Алиевой, дорожают не только сигареты, но и товары первой необходимости, коммунальные услуги, значительно выросли цены на продукты и лекарства: «Не думаю, что, повысив цену сигареты, можно в таких условиях сохранить здоровье граждан. Потому что для этого нужно повышать общий уровень жизни людей – населению должно быть доступно здоровое питание, качественные лекарства и высокий уровень здравоохранения. Однако общее подорожание и низкие зарплаты лишают нас всего этого».

В свою очередь председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев сообщил, что упомянутая мера принимается в рамках стратегии по борьбе с табакокурением, которая является одной из актуальных задач, стоящих сегодня на мировой повестке. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения приняла Конвенцию по борьбе с табакокурением, к которой присоединился и Азербайджан.

«Согласно этой Конвенции, каждая страна должна разработать национальное законодательство в направлении борьбы с табакокурением. Одно из направлений, предусмотренных в таком законодательстве, заключается в регулировании цен на табачные изделия. То есть цены должны быть на таком уровне, чтобы интерес людей к этой продукции снизился, в частности, чтобы они не были доступны для детей и подростков», — утверждает парламентарий.

Словом, вопрос о здоровье спорный, что же касается финансовой стороны вопроса и дополнительных бюджетных поступлений, связанных с ростом акциза – этот момент адепты здорового образа жизни почему-то обходят мимо. Хотя понятно, что именно курильщики станут дополнительным источником для заполнения государственной казны, прохудившейся в пандемию.