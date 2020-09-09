Купите котиков: известный художник ради детей продает свои работы по символической цене

Заслуженный художник Азербайджана Инна Костина совместно с российским поэтом Еленой Скворцовой готовит к выходу детскую книгу «Котобатики». Но, учитывая сложившуюся ситуацию, авторы проекта испытывают сложности с выпуском книги: спонсоров, которые поддержали бы эту замечательную идею, нет.

«Если вы хотите помочь издать эту книгу, приобретите мою не менее замечательную графику за символическую цену. Не дайте пропасть книге!», — обратилась художник к своим подписчикам в соцсети.

В интервью # Инна Костина рассказала обо всем более детально:

— Расскажите о книге: какая она будет, на кого рассчитана?

— «Котобатики» — очень добрая, яркая и красочная книга, которая в доступной форме учит детей дружбе, благородству, общению. Очень нужная книга, учитывая, какой непростой период мы все переживаем из – за пандемии.

Начиная с 2000 года, я стала создавать серию батиков на тему котов. Получилась забавная серия – коты в разных жизненных ситуациях. В период пандемии эта серия развилась, и к апрелю работ накопилось большое количество. Моя подруга из Санкт – Петербурга, поэт Елена Скворцова написала к ним очень милые стихотворения. Так возникла идея выпустить книгу для малышей. Книга рассчитана на детей младшего возраста. Ее дизайн мы с Еленой выполнили за собственные средства. Но для того, чтобы книга вышла в свет, нужна поддержка. И я решила выставить на продажу свои графические рисунки и на вырученные средства издать книгу.

— Это рисунки, которые вошли в книгу?

— Нет. Это графические рисунки, также посвященные котикам, но к проекту они не относятся. Так как эти работы продаются ради поддержки книги, то цена у них символическая для моего творчества: от 25 до 50 долларов. Просто мне очень хочется издать эту книгу.

— Как можно приобрести эти работы?

— Можно связаться со мной по Фейсбуку, или написать в комментариях. Я практически ежедневно публикую эти работы на своей странице в соцсети. Это графические листы, размером A3 и A4, техника выполнения работ — сухая пастель и маркер, бумага — белая или цвета слоновой кости.

— Любите котиков?

— Люблю всех животных, но вообще, я собачница. К сожалению, не могу держать дома животных, так как большую часть года нахожусь в разъездах со своими выставками. Растения дома выживают, их приходят поливать мои друзья, но обижать животных, оставляя их на долгий срок, мне не позволяет совесть.

— Какие планы после пандемии, и как вы перенесли период строгого карантина?

— Период строго карантина был сложный, как и для всех. Меня спасало творчество! Так как из-за ограничений на выход из дома мне не удавалось попасть в свою мастерскую, я принесла домой все краски и холсты. Вместо мольберта использовала пианино, — наконец-то пригодилось (улыбается, авт.). За этот период я сделала огромное количество холстов, батиков, графических работ. Так что, зреют новые выставки. В планах также несколько зарубежных проектов, те, что были перенесены из-за пандемии. И очень много новых проектов, над которыми я сейчас работаю.