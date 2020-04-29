Купчая на полмиллиона домов поможет и бюджету, и муниципалитетам

Несмотря на расширение сферы налогообложения муниципалитетов, не удалось добиться существенного увеличения средств, привлекаемых органами самоуправления из внебюджетных источников. В этой связи имеется необходимость более детальной оценки деятельности этих структур и наведения порядка с регистрацией жилой недвижимости, сообщил # депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

По словам парламентария, упомянутый вопрос был поднят на пленарном заседании ММ в середине месяца. В любом случае, в этой связи требуется оценка муниципальной деятельности, включая административную работу и фискальный контроль для получения более подробной информации о финансовых источниках органов самоуправления. «Ведь если учесть, что за последние годы произошло существенное расширение сферы муниципального налогообложения, нет желательного прироста средств из этих источников и в целом диверсификации финансовых поступлений муниципалитетов с переходом на внебюджетное финансирование», — говорит Байрамов

То обстоятельство, что муниципалитеты не смогли диверсифицировать доходы, несмотря на законодательные изменения, ограничивает их возможности влиять на местное экономическое и социальное развитие. По словам депутата, это также создает трудности для муниципалитетов при удовлетворении ими потребностей граждан.

Скажем от себя, доподлинно неизвестно, какие именно потребности граждан стремятся и не могут удовлетворить муниципалитеты, поскольку со дня создания этих структур жители практически никак не ощущают деятельности органов самоуправления в какой бы то ни было форме. При этом единственное, чем запомнились эти образования, торговля землей, а после поправок в налоговое законодательство они получили право на сбор налогов применительно к имуществу и земельным участкам.

Однако представленная информация все же имеет интерес в контексте ситуации с правом собственности на рынке недвижимости. По данным Байрамова, анализ поступлений особенно по налогу на имущество выявил сложности при сборе именно этого налога. «Многие дома, отстроенные на муниципальных землях, не имеют документов, — пояснил экономист. — По предварительным оценкам, в столице и на периферии насчитывается до 450 000 домов такой недвижимости. В масштабах страны количество незарегистрированных в Государственном реестре недвижимости домов больше 550 тыс. В этой связи возникают трудности при расчете, инвентаризации и налогообложении».

Ранее сообщалось, что оформлению домов должна помочь концепция, которую президентская администрация поручила подготовить Государственному комитету по вопросам имущества. С вхождением Госагентства в состав Минэкономики эксперты недвижимости связывали надежды разрешения краеугольного вопроса приватизации государственного имущества и незаконно отстроенного жилого фонда.

«Хотя работа над концепцией идет уже два года, она еще не готова и не представлена», — говорит Байрамов, отмечая необходимость расширить работу в этом направлении, выдать документы на собственность владельцам недвижимости, решив, таким образом, в том числе и проблему муниципальных доходов.

В свою очередь эксперт Эльнур Фарзалиев отметил в беседе с # необходимость ускорить процесс учета незаконной жилой недвижимости в государственном реестре. По его словам, гражданам следует выдать право владения имуществом, поскольку этот момент также важен для бюджетных поступлений с налога на имущество. В то же время приватизация недвижимого имущества связана с государственными пошлинами.

«Приватизация полумиллиона частных домов — это серьезные ежегодные бюджетные поступления от налога на имущество. Наконец, обязательное страхование в этой сфере также представляет собой дополнительный источник доходов не только для государства, но и для частного сектора», — сказал он. По словам экспертов, более 500-600 тыс. частных домов все еще не получили документы, владельцы проживают там без прав собственности, и это большая социальная проблема, также мешающая точности подводимых статистических данных.

Специалисты не теряют надежды, что вопрос решится в текущем году, Министерство экономики представит, наконец, концепцию Кабинету министров и главе государства.