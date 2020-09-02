Культурный досуг возвращается в Баку: первыми вновь открываются музеи

В Баку открываются музеи. Культурный досуг постепенно возвращается в нашу жизнь — некоторые музеи готовы принять своих гостей уже сегодня.

Как сообщает #, в результате превентивных мер, предпринятых в нашей стране в связи с угрозой возникновения инфекции коронавируса (COVID-19), – соблюдения населением карантина и правил гигиены, удалось добиться уменьшения количества случаев заражения и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

В связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о снятии ряда ограничений, связанных с карантином, в пределах республики, и о введении некоторых послаблений карантинного режима. В частности, восстановлена деятельность музеев и выставочных залов.

Одним из первых посетителей примет Азербайджанский национальный музей ковра.

Как сообщили # в музее, начиная со 2 сентября, со вторника по пятницу, с 10.00 до 19.00 двери будут открыты для всех желающих.

В пресс-службе подчеркнули, что деятельность музея будет протекать в рамках существующих правил и санитарных норм, а также в соответствии с методическими указаниями. Групповые посещения будут ограничены до 10 человек в группе. По субботам и воскресеньям музей будет закрыт для посетителей: в эти дни в нем будут проводиться дезинфекционные мероприятия.

Национальный музей истории Азербайджана также готов принять первых посетителей. Как сообщили # в музее, вход для общественности будет открыт 7 сентября. В музее действует выставка, посвященная 75-летию Победы над фашизмом.

В дни карантина доступ в музей будет осуществляться в соответствии с необходимыми социальными нормами поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными Оперативным Штабом при Кабинете Министров. Музей истории будет открыт ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00.

В настоящий момент в музее идет дезинфекция помещений.

Столичные дома — музеи также готовятся распахнуть свои двери перед посетителями.

«Дом-музей Узеира Гаджибекова уже открыт и ждет своих гостей», — сообщили # в доме – музее. Музей выдающего азербайджанского композитора, музыковеда, ученого, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля был открыт 20 ноября 1975 года при поддержке и участии общенационального лидера Гейдара Алиева. Музей находится на улице Шамиля Азизбекова. Именно в этом доме жил и творил Гаджибеков с 1915 – до 1942 года.

В музее хранятся материалы, рассказывающие о жизни и творчестве композитора, его вещи, рукописи и личная библиотека. Большой интерес вызывает экспозиция, отражающая его быт и личную жизнь.