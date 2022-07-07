Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок обсудил вопросы поставки Киеву немецких вооружений и совместное противодействие России. По его словам, переговоры состоялись в преддверии встречи министров иностранных дел стран G20, на которую должна прибыть и российская делегация.

«Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО на Украину», — написал Кулеба в Twitter.

Как отметил министр иностранных дел Украины, в рамках беседы с Бербок также были согласованы дальнейшие шаги сторон по треку разблокировки экспорта украинского продовольствия. Однако, Кулеба так и не уточнил о каких именно решениях идет речь.