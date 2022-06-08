Украина не воспримет никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как передает Укринформ, об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Я хочу еще раз подтвердить, что мы, Украина, не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы статусу кандидата в члены ЕС, какими бы обещающими они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС – не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает. Мы простые, скромные люди, которых удовлетворит обычный стандартный статус кандидата на членство в ЕС, не надо нам придумывать ничего особенного», — сказал Кулеба.

Он выразил убеждение, что Украина заслужила статус кандидата и отвечает критериям его получения.

«Это позиция не только правительства, но и гражданского общества», – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что более 200 гражданских и неправительственных организаций подписали открытое обращение к иностранным правительствам о том, чтобы Украине в конце июня быд предоставлен статус кандидата в члены ЕС.

По словам министра, в Евросоюзе есть скептики относительно предоставления Украине статуса кандидата: «Есть те, кто пытается соблазнить нас какими-то альтернативами. В этом контексте мы не увидели никаких рациональных аргументов от скептически настроенных стран. Статус кандидата – это последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС, который мы должны преодолеть».