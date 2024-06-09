Россия готовится к песенному и спортивному конкурсам, чтобы донести до зрителей идею — «Запад против остального мира», пишет The Wall Street Journal.

Вскоре после того, как европейские телевизионщики придумали конкурс «Евровидение», советский блок создал альтернативу. Конкурс песни «Интервидение» проводился с 1965 по 1968 год и с 1977 по 1980 год, обычно в Польше и иногда с участием западных исполнителей.

В этом году Россия планирует возродить «Интервидение», но на этот раз в нем не будет западных исполнителей. Приглашения были направлены старым советским соседям в Центральной Азии и новым союзникам, включая партнеров из стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китаю, ЮАР и ряду развивающихся стран.

Нечто подобное происходит и в спорте. Россия, лишенная возможности участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, планирует провести свои собственные Всемирные игры дружбы.

Это показательные события. С тех пор, как два года назад начался конфликт в Украине, последовавшее за этим разделение в спорте и культуре приближается к бойкотам и эмбарго времен холодной войны — и российский лидер Владимир Путин предпочел бы, чтобы так оно и было.

Он по-прежнему называет правительство Украины нацистским. Пропагандисты обвиняют украинские войска, что они убивают собственный народ и обвиняют русских. Но по мере того, как конфликт затягивается на третий год, Кремль все чаще винит в своих проблемах США и их союзников в Европе, а пропагандистский поток становится все более громким, яростным и причудливым.

Послание этих культурных и спортивных мероприятий как для россиян, так и для всего остального мира сводится к следующему — вы нам больше не нужны.

«Произошел сдвиг от украинцев к Западу… Украинская линия не очень хорошо продается. Она была хороша для краткосрочного использования, но у [россиян] слишком много связей с Украиной», — говорит почетный профессор Карлтон колледжа в Нортфилде Диана Немец Игнашева, которая более 40 лет изучает и преподает российскую медиакультуру.