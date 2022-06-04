Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать РФ» в связи с войной против Украины унизительным для самой Франции и других стран, от имени которых звучат подобные высказывания. Об этом он написал в Twitter.
«Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни», – заявил Кулеба.
В опубликованном накануне интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.
Макрон считает, что Франция может стать посредником между Россией и Украиной. Он пытался поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным на протяжении последних месяцев, несмотря на то, что его позицию неоднократно критиковали другие европейские политики, рассматривая ее как подрыв усилий по давлению на Путина. (gordonua.com)