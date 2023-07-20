Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евроcоюза (ЕC) срочно расширить все имеющиеся возможности для экспорта украинского зерна.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Со слов главы МИД отмечается, что в то время как Россия «уничтожает зерновую инициативу», наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и Евросоюз должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины. В частности, максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров «Пути солидарности».

Кулеба заявил, что такими шагами российская сторона пытается устранить Украину с рынка как конкурента, заставляет конечных покупателей, потребителей в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской «зерновой инициативы» и «финансировать российскую военную машину».

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение морской блокады украинских портов. Это будет возможно когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути.

Кулеба также выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

«В настоящее время Украина предложила ООН и Турции продолжить работу зернового коридора в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в Совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и генеральным секретарем», — отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться. Кулеба озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности, призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.