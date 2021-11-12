Российская Федерация начала новый этап гибридной войны против Европы и США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Европейская правда.

«Нет сейчас никакого так называемого «миграционного кризиса в Беларуси». Есть гибридная война России против Европы», — сказал он.

По мнению министра, целью Кремля является создать проблемы и заставить другие государства «решать их совместно с собой».

Глава МИД подчеркнул, что инструментами в гибридной войне России являются не только потоки нелегальных мигрантов, но и шантаж газом, запугивание и пропаганда.