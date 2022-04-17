После семинедельной осады российскими войсками ситуация в Мариуполе ужасная. Некогда цветущего города на берегу Азовского моря «больше не существует».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы CBS Face the Nation.

«Остатки украинской армии и большая группа гражданских фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сровнять город с землей», – сообщил министр.

Он добавил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать «красной линией» в переговорах с РФ.

«После Бучи стало особенно сложно продолжать общение с российской стороной», – сказал Кулеба, имея в виду зверства против мирных жителей, совершенные российскими войсками на Киевщине. «Но, как сказал президент, Мариуполь может быть красной линией».