Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что главы дипломатий России и Украины поддерживают идею очередной встречи по Украине.

«Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров сообщили нам, что готовы к встрече. В ближайшие неделю-две может состояться встреча как минимум на уровне глав МИД Украины и РФ», — сообщил турецкий министр в эфире телеканала A Haber.

По словам Чавушоглу, на встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле была достигнута договоренность о том, что «более значимые вопросы» будут обсуждаться на более высоких уровнях.

«Мы видим, что некоторые вопросы больше не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и заявила, что для этого должны быть гарантии. Также не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше», – сказал Чавушоглу.

«Технические переговоры делегаций продолжатся. Наряду с этим встречу проведут министры иностранных дел, и если будет достигнута договоренность, утвердят. Следующим этапом станет встреча лидеров двух стран», — сказал он.

По его словам, турецкая сторона прилагает активные усилия для того, чтобы встреча глав дипломатий по Украине состоялась.

«Сейчас, мы предпринимаем необходимые усилия для того, чтобы встреча глав МИД состоялась. Вчера мы передали (главе МИД Украины Дмитрию) Кулебе и (главе МИД РФ Сергею) Лаврову наши предложения по этому вопросу и готовы сделать все, что входит в нашу компетенцию. Лавров находился в Китае, и сообщил, что собирается отправиться в Индию. Кулеба также находится на Западе. Он отметил, что хотел бы принять участие в подобной встрече, когда стороны будут готовы», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что во время переговоров в Стамбуле украинская сторона направила России письменное предложение, включающее гарантии безопасности.

Чавушоглу отметил, что точную дату встречи пока согласовать не удалось, однако встреча может состояться в ближайшие две недели. «Нам (в Стамбуле) сказали, что в течение 1-2 недель может состояться встреча на более высоком уровне, по меньшей мере на уровне министров иностранных дел», — сказал он.

Он выразил надежду на то, что Стамбул вновь будет выбран сторонами в качестве площадки для мирного диалога. Турецкий мегаполис наиболее удобное место, в том числе, в контексте логистики, пояснил министр.

Глава дипломатии отметил при этом, что утверждения о том, что в случае включения Турции в число стран-гарантов безопасности Украины, Анкара будет сразу вступать в войну и отправлять войска, не верны.

Касаясь темы возвращения двух военно-транспортных самолетов ВС Турции, отправленных в Украину в канун войны, и «застрявших» в аэропорту Борисполь ввиду закрытости воздушного пространства этой страны, Чавушоглу сказал: «Угрозы для наших самолетов не существует». (Агентство Анадолу)