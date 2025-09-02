Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский правитель Владимир Путин не готовы к двусторонней встрече по завершению войны. Об этом сообщает Reuters во вторник, 2 сентября.

Указано, что Эрдоган пообщался с журналистами на борту самолёта, возвращаясь из Китая, где он встретился с Путиным, а затем, по его словам, позвонил Зеленскому. После этого он заявил, что лидеры Украины «еще не готовы» к проведению двусторонней встречи.

Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры последних месяцев между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

Эрдоган добавил, что Турция выступает за «постепенное повышение уровня переговоров», чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.

«Любая инициатива в конечном итоге должна будет рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия еще не созданы», – цитирует агентство Эрдогана.