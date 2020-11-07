Куда пропали три столетия из учебников истории?

Для развития и воспитания у подрастающего поколения граждан Азербайджана чувства гражданственности и патриотизма важное значение имеет преподавание истории. Изучение этого школьного предмета также призвано помочь школьникам пережить и осмыслить уроки прошлого.

На уроках истории школьникам идеи патриотизма раскрываются в ярких, эмоциональных образах, которые пробуждают в них чувства сопереживания, справедливости, гордости за свою родину и предков. Изучение истории закладывает фундамент для формирования нравственных ориентиров на основе конкретных событий.

К сожалению, уровень составления школьных учебников, в том числе и по истории, не позволяет должным образом приобретать знания подрастающему поколению. Чтобы не быть голословным сразу обратимся к конкретному факту. Так, в учебнике по истории Азербайджана для пятого класса приводятся сведения о возникновении, развитии и прекращении существования древнего государства Манна.

Как известно, падению Манны предшествовал союз этого государства с Ассирией перед лицом угрозы от мидян и вавилонян. В 616 году до н. э. ассирийские и маннейские войска были разгромлены вавилонянами в битве у Каблина. Первая мировая империя в истории человечества Ассирия пала, а почти все её владения отошли Вавилону. Манна попала в зависимость от Мидии примерно 615-610 годах до нашей эры. Последний маннейский царь Дангалах правил в 630-600 годах до нашей эры. В последующие годы ее территория стала частью Мидийской державы.

Однако в школьном учебнике пятого класса в разделе о прекращении существования Манны отмечается, что внешние враги подстрекали наместников к мятежам, что приводило к ослаблению обороноспособности государства. Это и привело к постепенному ослаблению, а затем и упадку Манны.

Вместе с тем составители школьного учебника, приведя эту информацию, вставили в конец параграфа о Манне вопрос для того, чтобы школьники вычислили дату, когда же это государство прекратило свое существование. Согласитесь, что эта задача очень затруднительна для школьников, так как в разделе учебника, посвященном Манне, не приводятся какие-либо даты, кроме возникновения этого государства в IX веке до нашей эры.

В том же учебнике в главе о возникновении государства Атропатена отмечается, что оно возникло после падения Манны. Тем самым школьникам приходиться полагать, что сразу после падения Манны на ее территории возникла Атропатена. Хотя с момента падения Манны и до возникновения Атропатены миновали три столетия.

Если составители учебника истории не хотели приводить информацию о существовании государства Мидия, то почему же искажают историю? Три столетия довольно большой срок в истории. За это время территория бывшей Манны вошла в состав Мидии. Около 550 года до н.э. Мидия была захвачена персами и стала частью Ахеменидской державы, в качестве одноименной сатрапии. К моменту завоевания этого государства Александром Македонским (331 год до н.э.) этой сатрапией правил Атропат, который сохранил свой пост. При первом разделе наследства Александра Македонского (323 год до н.э.) он был смещён, но сохранил власть над северной частью сатрапии, которая стала называться Мидия Атропатена. Впоследствии слово «Мидия» в названии перестало употребляться.

Как видим, Мидия все же имеет прямое отношение к истории Азербайджана, и информация о ней все же необходима в учебниках для всестороннего знания о появлении Атропатены, с которой и произошло название нашей страны.

Надеемся, что Министерство образования сочтет эти аргументы нужными и учтет их при составлении нового учебника истории для пятого класса.