Говоря о том, как ситуация на мировом рынке повлияет на цены и потребление сахара в Азербайджане, нужно проанализировать ситуацию в свеклосахарном продуктовом комплексе нашей страны, комментирует доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов:

— Еще 15 лет назад в нашей республике были все предпосылки для полного обеспечения внутреннего потребления сахаром, при одновременно значительном уменьшении импорта! В 2005 году свеклосахарное производство являло собой динамично развивающийся продуктовый подкомплекс. В 2006 году в Имишлинском районе по линии Azersun Holdinq основали «Азербайджанское сахарное производственное объединение», отстроили крупнейший в Южнокавказском регионе перерабатывающий завод с ежедневной мощностью 1 тыс. тонн сырьевого сахара. За год там производили 300-350 тыс. тонн сахара.

На территории 25 тыс. гектаров, отведенной под выращивание сахарной свеклы, было занято 100 тыс. человек. Оснащенное самым современным и производительным немецким оборудованием предприятие полностью обеспечивало местный рынок и экспортировало продукцию главным образом в страны ближнего зарубежья. Это привело к углублению специализации иных экономических районов республики за счет расширения границ плантаций сахарной свеклы.

Азербайджанское сахарное производственное объединение в рамках Azersun Holdinq выполняло роль своеобразного «предприятия–интегратора» между фермерскими хозяйствами и перерабатывающим заводом. Например, AŞİB-AQRO MMC — одно из подразделений Azersun Holdinq на контрактной основе обеспечивало свеклосеющие хозяйства сельскохозяйственной механизацией, семенами и минеральными удобрениями, а также гарантированной закупкой выращенной сахарной свеклы. И все эти отраслевые подвижки должны были превратить республику в крупного регионального экспортера сахара при устойчивом обеспечении внутреннего потребления.

Точки спада

Ученый предложил ознакомиться с результатами текущего развития местного свеклосахарного комплекса, а также оценить степень рисков, с которыми может столкнуться Азербайджан из-за экспортных ограничений на мировом рынке:

— К сожалению, данные Госкомстата ограничены 2020 годом. Но даже анализ 2015-2020 годов рисует печальную картину. За это время средний импорт сырца и сахара в республику достиг порядка 318 тыс. тонн (127 млн долларов), а экспорт — примерно 93 тыс. тонн (65,4 млн долларов). Налицо огромное отрицательное сальдо в размере 62 млн долларов, серьезная, 50-процентная зависимость местного рынка от импорта, тогда как допустимая норма – меньше 30%. Не думаю, что за два года наметились позитивные подвижки, особенно при текущем росте цен на сахар.

Честно говоря, местный рынок сахара — отдельная тема, учитывая те процессы, что с трудом объясняются законами рынка. Простой пример: за 2016-2018 годы импорт уменьшился на 65%, экспорт – на 41%, производство упало на 46%, а внутренний спрос сократился на 58%. Даже при поверхностном наблюдении ситуация сложная и требует серьезного анализа. Самое интересное, Имишлинский завод, начиная с 2019 года, фактически приостановил деятельность. По имеющимся данным, с 2016 года из-за демпинговых импортных цен на завозимый из России сахар предприятие столкнулось с серьезными потерями, обернувшимися огромными убытками, — говорит М. Ибрагимов

Назад в будущее

Но, даже не зная специфики сахарного бизнеса, если эта информация достоверна, на взгляд аналитика, прослеживается проблема захвата рынка и возникают вопросы к профильным госструктурам. Впрочем, вопросов непочатый край. Скажем, как это возможно, что за последние семь лет произошел такой существенный спад в этой отдельно взятой отрасли? Примечательно также аж 60-процентное уменьшение внутреннего спроса. Неужто потребление сократилось так резко? Ведь в розничной сети сахар есть и в рационе населения он почти на том же уровне, несмотря на существенный рост потребительских цен. По словам собеседника, на вопрос, а не стал ли сахарный бизнес частью теневого рынка, должны отозваться профильные структуры, отвечающие за местный потребительский рынок:

— Насколько мне известно, наши фермеры все еще заинтересованы в производстве сахарной свеклы. А потому спрашивается: куда они сдают на переработку урожаи? Полагаю, об этом следует спросить Azersun Holdinq. И, конечно же, ключевое: как это можно было умудриться понести убытки, приведшие к остановке завода, имея монопольное положение на рынке сахара? – вопрошает профессор. М. Ибрагимов уверен, что при текущем положении дел в нашей отрасли экспортные ограничения мировых производителей могут усугубить положение на внутреннем рынке. А выход из ситуации – ввести неотложные антикризисные меры для подъема сахарной перерабатывающей промышленности, попутно устраняя все негативные обстоятельства.

— Ведь если задуматься, текущая непростая ситуация – непочатый край возможностей для возрождения местного производства сахара, повышения экспортного потенциала нашей страны. Этому в огромной степени способствуют и новые логистические возможности на фоне открывшихся транспортных коридоров. В условиях пандемии и войны в Украине Азербайджан мог бы не только избежать проблем с импортом и повышением цен, но даже упрочил бы свои экспортные позиции на мировом рынке сахара. Этот момент упущен, но полагаю, именно такая ситуация позволит государству вытянуть отрасль во избежание подобных проблем в будущем.