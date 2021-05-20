Вслед за «черной плесенью» в Индию пришла «белая плесень»

На фоне эпидемии «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень». Об этом сообщает издание Times of India.

Отмечается, что четыре случая, связанных с белой грибковой инфекцией, были зарегистрированы в штате Бихар на востоке Индии, который сейчас борется с разрушительной вспышкой COVID-19. Среди погибших — врач, работающий на передовой.

По данным издания, инфекция «белой плесени» может повлиять на общую жизнедеятельность организма, в отличие от «черной плесени», которая поражает только носовые пазухи и легкие. Кроме того, согласно информации экспертов, заражение белым грибком может быть опасным для беременных женщин и детей. (Газета.Ру)