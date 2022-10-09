Состоявшиеся 6 октября в Праге переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, итогом которых было подписано заявление о взаимном признании территориальной целостности двух стран, не на шутку встревожили карабахских сепаратистов.

Подобный прорыв в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией ускоряет конец сепаратизма карабахских армян. Перед встречей в Праге Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам заявил, что будущее карабахских армян – это внутреннее дело Азербайджана, и эта позиция не нашла никаких возражений у Никола Пашиняна.

Это важное обстоятельство в очередной раз подтвердило опасения карабахских сепаратистов, которые в настоящее время мечутся в поисках спасательного круга. Дело дошло до того, что «парламент» сепаратистского огрызка, существующий в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, обратился к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ и всем членам ООН с просьбой признать «независимость Карабаха».

Так, в заявлении пяти «парламентских фракций» содержится призыв к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ — Российской Федерации, США, Франции и другим 190 государств-членов ООН признать «Нагорно-Карабахскую Республику».

При этом карабахские сепаратисты в качестве прецедента указывают недавнее «признание Российской Федерацией независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики и последующее воссоединение вышеуказанных территорий, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией».

Скорее всего, от усиливающегося с каждым днем страха карабахские сепаратисты потеряли способность здраво мыслить, что апеллируют к международному сообществу, приводя в качестве примера факт, вызвавший резкую реакцию. Международное сообщество расценило подобный шаг России как грубое нарушение международного права и территориальной целостности Украины.

Карабахские сепаратисты не преминули в своем заявлении также отметить, что «международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в пределах, определенных внутренним законодательством СССР, согласно которому на момент обретения Азербайджаном независимости Нагорный Карабах не имел никакого отношения к данной стране».

Авторам подобного безграмотного и жалкого обращения в первую очередь необходимо ознакомиться с текстом соответствующих резолюций СБ ООН по карабахскому конфликту. В этих документах Карабахский регион указан в качестве азербайджанской территории.

Так, пункт 9 резолюции 853, преамбула и пункт 2 резолюции 884 СБ ООН содержат формулировку «армяне нагорно-карабахского региона Азербайджана», а в тексте преамбулы резолюции 874 чёрным по белому отмечается — «конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него». Эти факты подтверждают, что международное сообщество признает Карабах в качестве составной части Азербайджана.

Хорошим подспорьем безграмотным авторам обращения может служить также призыв Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СБСЕ, который в феврале 1992 года по результатам заслушанного доклада членов миссии СБСЕ о положении в Нагорном Карабахе, обратился к «заинтересованным сторонам» с настоятельным призывом обеспечить «незамедлительное прекращение огня всеми силами в Нагорно-Карабахской области Азербайджанской Республики». Этот документ СБСЕ акцентирует внимание на принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану и недопустимости насильственного изменения территориальной целостности государств.

В декларации Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году Карабах также рассматривается как составная часть Азербайджана. Поэтому карабахским сепаратистам логичнее было бы обратиться не к международному сообществу, а к нынешнему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Ведь это именно он в августе 2019 года заявил о том, что «Карабах – это Армения, и точка».

Это заявление и послужило толчком к 44-дневной войне 2020 года, итогом которой стало разгромное поражение Армении и возвращение Азербайджаном своих оккупированных земель. А сейчас карабахские сепаратисты как утопающие хватаются за соломинку. Однако не сепаратистам, не их покровителям не по силам изменить азербайджанскую повестку. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак.