Кто выиграет битву за Ливан?

Взрыв в Бейруте сотряс не только Ливан и Ближний Восток, он потряс весь мир своей масштабностью и количеством жертв. Несомненно, данное событие вошло в историю Ливана и стало пособием для всего мира по вопросу, каким правительство быть не должно.

Если же коротко о Ливане и политическом его устройстве – это государство, которое долгое время находится в экономическом кризисе и несколько месяцев тому назад объявило дефолт. Причин же тому было много, начиная от коррумпированности политической системы, слаборазвитых государственных институтов, поляризации общества и политических сил, и, самое главное, куда же без того — геополитического противостояния там разных политических центров, таких как США, Иран, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Но после последнего взрыва к вышеперечисленному списку стран-интересантов теперь можно добавить и Францию, потому что президент Франции Эммануль Макрон стал первым лидером, который сразу же после взрыва посетил эту страну, провел ряд официальных встреч и прогулялся по обломкам Бейрута.

Для начала напомним, что Ливан – это одна из франкоговорящих арабских республик. Официально до 1943 года, а по разным данным фактически до 1946 года, эта страна была подмандатной Франции. Как Кипр был для Великобритании опорным пунктом для ее ближневосточной экспансии, тем же был и Ливан для Франции. Поэтому Франция – это давний «клиент» этой страны.

Возвращаясь же к Макрону, то его визит нужно рассматривать как знаковое событие сразу с нескольких точек зрения. Во-первых – это явное проявление вновь интереса к Ближнему Востоку и региону Восточного Средиземноморья. Тут большой привет Турции, к которой мы еще вернемся. Во-вторых – это проявление геополитических амбиций и интересов Франции без ЕС. А это отдельная тема, поскольку еще большой вопрос — насколько она может позволить себе, не имея армию, такую роскошь?

Но самое интересное — это ультимативные заявления месье Макрона в рамках своего визита. Если тезисно:

— объявить Бейрут демилитаризованной зоной;

— полностью разоружить все офисы и отделы «Hezbollah» в Бейруте и его пригородах;

— передать Международный аэропорт Бейрута совместному международному контингенту во главе с Германией;

— разместить силы UNIFIL (временные силы ООН) в Бейруте и ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны;

— ликвидировать все ракетные войска и установки «Hezbollah» на юге, а командные пункты «Hezbollah» передать UNIFIL;

— отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выбором президента;

— составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой, вплоть до смены руководства структур;

— в случае отказа местных властей — в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнение вышеуказанных пунктов.

Именно такие условия может выдвинуть метрополия своей заморской колонии. Суть этих пунктов сводится к одному: Франция намерена вновь превратить Ливан в подмандатную страну. Проблема Франции и ее лидера в том, что там, видимо, немного оторваны от реальности и не совсем понимают, что сегодня не 1922 год, когда развалилась Османская империя и можно было дербанить ее территории как ей и Британии того хотелось. Ситуация поменялась в корне. Тогда ни Иран, ни тем более Турция, не представляли из себя какие-либо центры силы, не говоря уже о геополитических. Более того, сегодня сама «Hezbollah» в Ливане разоружит кого угодно.

Ливан, конечно же, слабая и бедная страна, над которой такой пособник терроризма, как Франция, может издеваться, выдвигая подобные требования, но эта страна своим геополитическим значением играет слишком важную роль, чтобы прийти туда и «размахивать шашкой». Для начала скажем, что разоружить «Hezbollah» или как-то вычленить ее из ливанской военно-политической реальности почти фантастический ход развития событий. Не для того Иран его «накачивал» военной техникой и финансировал, чтобы Макрон пришел и словами разоружил. Надо помнить и о том, как в 2006 году во время войны «Hezbollah» с Израилем попалось и французским кораблям.

С другой стороны, к «Hezbollah» можно относиться как угодно, но определенная часть Ливана за эту политическую партию голосует, и с этим ничего не поделаешь.

Если говорить другими словами, то Макрон таким образом хочет разоружить Иран на Ближнем Востоке и выкинуть ее от границ Израиля. И это тот момент, когда в Тегеране появился повод для смеха.

О противостоянии Франции и Турции в Восточном Средиземноморье знают все. Также неоспоримым обстоятельством является тот факт, что Анкара выбила Париж из берегов Ливии. Теперь французы пришли в Ливан, где уставшие от импотентной Саудии местные сунниты уже договариваются с Турцией, которая в последнее время приглядывалась к этой стратегически важной стране. Не исключено, что эту страну после Макрона посетит кто-то из важных персонажей турецкого политического истеблишмента. Тут нужно сказать, что битва за Ливан будет определяющей для доминирования в регионе Восточного Средиземноморья. Поэтому игра вокруг Ливана только начинается, а взрыв в Бейруте только ускорил процесс.