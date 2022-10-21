Вместо пролога

«Накануне наступления Гаджара политическая ситуация на севере Азербайджана была очень сложной. В результате падения Губинского ханства, объединившего земли северо-восточного Азербайджана, междоусобицы между ханствами ещё больше усилились. В этот период правитель Карабахского ханства, ставшего на севере Азербайджана самой мощной в военном отношении силой, Ибрагим хан, пользуясь сложившимся положением, стремился подчинить себе гянджинские земли. Губинский Шейхали хан и шекинский Мухаммедгасан хан враждовали с шемахинским Мустафа ханом. Шейхали хан конфликтовал также с бакинским ханом».

(Азербайджанская Национальная Энциклопедия, 4.8. Азербайджанские ханства).

Историю заново не перепишешь

Из песни слов не выкинешь, а историю заново не перепишешь. Да, у нас славная история, ею можно гордиться, эта летопись писалась кровью и потом тысяч доблестных сыновей и дочерей этого народа. Но, к сожалению, в этой летописи есть моменты, которые вызывают сожаление: ах, если бы наши предки в эти годы действовали по-другому, если бы события развивались по иному сценарию. Но история не терпит сослагательного наклонения. Увы, былого не вернуть. И одно из самых тяжёлых, повергающих в уныние событий нашей истории – это именно период междоусобных распрей конца 18 – начала 19 века между азербайджанскими ханствами. Кроме того, что это сопровождалось многочисленными человеческими жертвами, данный процесс привёл и к расчленению Азербайджана: часть оказалась в составе Персидской, а часть – Российской империй. Плачевный результат этого периода продолжается и поныне. Несмотря на то, что после распада СССР на землях Азербайджана, входящих в состав империи, было образовано независимое государство, Южный Азербайджан по-прежнему является частью сопредельного Ирана. Казалось бы, история преподала нам урок. Очень тяжёлый, тяжелее вряд ли придумаешь. И разум говорит, что этот урок нельзя забывать, об этом нужно помнить, об этом нужно размышлять, вести дискуссии и серьёзные исследования, чтобы никогда более не вляпаться в такую историческую жижу. Но, к сожалению, глас разума всё чаще и чаще утопает в криках неучей, мещан и обывателей. И последний тому пример – «междоусобные войны» в социальных сетях, поводом к которым послужила одна дезинформация.

Буря в стакане воды

В соцсетях было опубликовано фото возводимого памятника, и, утверждалось, что сие происходит в Шуше. Из камня скульпторы воссоздавали образ великого азербайджанского поэта и мыслителя Молла Панаха Вагифа. Вроде, совсем безобидное явление, с явным позитивным подтекстом. Ну, памятник. Отрадно, что в Шуше. Слава Богу, в нашем уже городе. Восстанавливаем, приживаемся, обустраиваем. Такая картина может привести в ярость разве что врагов. Но… Не тут-то было. Сложно сказать, кто первым умудрился запустить маховик линчевания этого проекта (которого, как оказалось впоследствии, вовсе и не было-то), кто вырыл из недр своей памяти, а может быть и из инета факт рождения Вагифа в селе Салахлы Газахского района, кто придал этой теме грязный местнический фон, но процессу был дан ход. Нашлись «патриоты», которым не понравилось, что в Шуше будет установлен памятник выходцу из Газаха. Бред, конечно же. Просто человек, у которого нет психических проблем, которому закон не предписывает находиться на стационарном лечении в психдиспансере, не может противопоставлять Газах и Шушу! Даже писать такое тяжело, не то, что обсуждать всерьёз. Это всё равно что человеку ревновать правый глаз к левому, а уши – к почкам. И, что самое обидное, масштаб обсуждений вокруг этого нелепого утверждения стал увеличиваться словно снежный ком. И как оказалось, в нашем обществе есть определённая группа людей, которые всерьёз заражены вирусом местничества. Сказать, что она малочисленна, что не стоит на них обращать внимания – это просто обманывать самих себя. Ведь и в недалёком прошлом происходили подобные казусы и велись эти нелицеприятные разговоры.

Вместе – мы сила, а порознь…

Эти земли издревле населяли представители различных этносов и народностей. Вместе праздновали знаменательные дни, вместе давали отпор иноземным захватчикам. Последний тому пример – 44-дневняя война. Тогда никому и в голову не приходила мысль: «А зачем мне умирать за Шушу? Пусть шушинцы и воюют!» Нет! Весь народ сплотился, встал плечом к плечу – лезгины, тюрки, татары, русские, евреи, талыши и курды, мусульмане, христиане, иудеи, атеисты и кришнаиты. И побили мы врага именно поэтому. И теперь, когда спустя 30 лет мы можем наконец-то с поднятой головой лицезреть остальной мир, не подобает вестись на разного типа авантюры и грязные игры. Нужно понять: для всего остального мира мы – единый народ, называемый азербайджанцами. Весь мир знает Низами, Насими, Вагифа как азербайджанских, а не как гянджинского, шемахинского и газахского поэтов. Да и для нас Лондон и Драйзер – это американцы, а не выходцы из Сан-Франциско и Индианы. Неважно, кем были поэты и писатели, каков был их характер, каковы были их политические взгляды, где они родились. Для нас, потомков, важно и ценно их наследие, творчество. В конце концов живём мы в 21 веке и не в пещерах, а на дворе не первобытнообщинный строй. Так что нужно приводить в надлежащий порядок свои взгляды, мысли и действия, не дать разрастись процессам размежевания. Особенно это важно для таких малочисленных народов и таких маленьких стран, как мы. На политической карте мира очень часто территория Азербайджана отмечается какой-либо цифрой, потому как нет возможности полностью отметить название страны. Интересующиеся могут найти объяснение, что это за государство на берегу Каспийского моря, в сносках. Об этом нужно помнить.

P.S. Да, кстати. И не будем забывать историю. Особенно конца 18 – начала 19 веков. Ведь до сих пор расхлёбываем, и сколько ещё придётся и скольким поколениям – одному Богу ведомо…