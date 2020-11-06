Кто старое помянет, тому глаз вон?

На днях религиозный лидер соседнего Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с весьма резким заявлением в адрес Армении, в котором осудил агрессивную политику Еревана и потребовал освобождения всех оккупированных районов Азербайджана…

Заметим, что нагорно-карабахский конфликт имеет тридцатилетнюю историю, и у нас было достаточно времени и возможностей, чтобы проанализировать политику всех стран (не только соседних!) в этом ракурсе.

Хорошо помнится, что последний раз в 2017-м году, когда Тегеран, Москва и Анкара заключили «астанинский союз», чтобы урегулировать сирийский военный конфликт, мы выступили с серией статей, призывающих иранские власти содействовать разрешению и карабахской проблемы, т.к. нам показалось, что такая тройка государств региона, т.е. триплет соседних и сильных государств, был бы весьма эффективным с точки зрения решения и нагорно-карабахской проблемы.

Но каждый раз, когда обсуждается роль соседнего Тегерана в урегулировании нагорно-карабахской проблемы, не только сами иранцы, даже некоторые про-иранские элементы в Азербайджане сразу же вспоминают свои старые, как говорится, былые «обиды»: якобы, в каком — то году Тегеран чуть было не разрешил карабахскую проблему, но власти Азербайджана не поддержали его усилия, т.к. под зонтиком карабахской проблемы разыгрывались и теперь разыгрываются какие -то «тонкие геополитические игры».

Мы не будем вдаваться в детали подобных заявлений иранских и про-иранских элементов. Заметим только такую деталь, что от Ирана мы требовали и просили только ограничения торгово-экономических связей с Арменией.

Но увы! Соседний Тегеран не только не проявлял необходимую чуткость и понимание в этом вопросе, но даже, по некоторым сведениям, иранские предприниматели выполняли различные бизнес — проекты с армянами на оккупированных территориях Азербайджана.

Но теперь все это осталось позади, по крайней мере, нам – азербайджанцам так кажется. Сейчас называть происходящие в карабахском военном театре военные операции «геополитической игрой», не только самая субъективная сторона, но даже враги Азербайджана не осмелятся, потому что в Карабахе теперь идет настоящая Отечественная Война – наша доблестная армия, наши героические вооруженные силы проявляют там настоящую храбрость.

Мы в отличие от Армении, не привлекаем в конфликт не только наемников, но даже воинские структуры братских нам стран. Но в то же время не скрываем, что нуждаемся в политической, дипломатической и нравственно – духовной поддержке наших братских стран, особенно, соседних, потому что без политического и дипломатического фундамента проводить удачную военную политику весьма трудная задача. Справедливости ради надо заметить, что Тегеран в разное время не раз осуждал армянскую агрессию и выражал политико-дипломатическую поддержку Баку.

Все это мы относим в наш дипломатический базис, потому что за эти годы Баку занимался не только созданием современной и боеспособной армии, нет, мы никогда не забывали о дипломатической составляющей нагорно-карабахского процесса, результаты которой наблюдаем как раз в эти дни, потому что в ходе войны опираемся не только на свои военные и экономические ресурсы, но и на дипломатические.

Поэтому, забыв старые разногласия, заявление иранского лидера считаем своевременным, потому что армянские политики и дипломаты вновь начали крестовый поход против Азербайджана и Турции. Чего только не придумывают? Что только не заявляют? Но бесполезно! На этот раз они уж точно просчитались – на этот раз намерения Азербайджана, его президента и народа однозначны и решительны: Карабах будет полностью освобожден, будут созданы новые реалии, с которыми вынуждены будут согласиться не только сопредседатели и члены Минской Группы, вообще, вся дипломатическая элита мира.

В этом контексте нам нужна и необходима будет и дипломатическая поддержка Ирана. Только надо, чтобы она была последовательной и однозначной.

Если и соседний Тегеран проявит с нами такую же солидарность, как братская Анкара, тогда уже не останется даже капли сомнения в том, что к новому году мы полностью решим карабахскую проблему, которую в течении тридцати лет, якобы, не смогли решить «сильные мира сего», «вершители судеб народов и народностей мира», создавая на Южном Кавказе свои «рычаги» воздействия на политику государств региона, чтобы и тут удовлетворить свои «геополитические потребности».