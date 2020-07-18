«Кто способен организовать столь качественное оркестрирование кампаниями? Ответ очевиден — Москва»

Организация ультранационалистов соседней страны «Грузинский марш» вновь попыталась внести раскол в отношения с местной азербайджанской общиной. Это случилось в Марнеули, и вновь в связи с памятником Нариману Нариманову.

Не кажется случайным, что это произошло именно сейчас, в момент обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией. Многие в Грузии считают «Марш» организацией, спонсируемой Москвой. То есть, эти люди, очевидно, могут позволить себе провокацию, нацеленную на разжигание вражды уже между грузинами и азербайджанцами.

Анализом произошедшего поделился с # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Представители «Грузинского марша», который теперь уже является политической партией, провели в Марнеули акцию с требованием демонтажа памятника Нариманову. И вроде бы ничего такого особенного, у нас свободная страна и каждый имеет право выражать свое мнение, в том числе и публично. Однако, при внимательном разборе того, что происходит не только в Марнеули, но и в грузино-азербайджанских отношениях, возникает целый ряд вопросов.

Начнем с предыстории событий. Все памятники большевикам в Грузии были демонтированы ещё в конце 80-х годов. Памятник Нариманову остался только потому, что многие грузинские азербайджанцы воспринимают Нариманова не как большевика, который принимал активное участие в ликвидации независимости Азербайджана и Грузии, а как просветителя. И действительно, период жизни Нариманова в Грузии связан, прежде всего, с просветительской деятельностью в среде азербайджанцев Грузии. Памятник остался и остался, не тронули его и во время правления Единого Национального движения, когда был демонтирован даже памятник Сталину в Гори, несмотря на то, что население этого маленького города в восточной Грузии в основной своей массе гордится своим земляком, как бы печально это ни звучало.

Итак, памятник стоял и стоял, никто на него не обращал особого внимания, пока представители нынешней власти не решили отреставрировать его, причем сделано это было с большой помпой. Таким образом, памятник попал в поле зрения средств массовой информации и, соответственно, общества. Против того, чтобы этот памятник стоял там, где стоит, резко выступили представители местной епархии Грузинской Православной Церкви. Потом к требованию присоединились представители ультранационалистов. Напряжение в социальных сетях по данному вопросу возрастало.

А теперь давайте немного отвлечемся от данного кейса и посмотрим, что происходило в грузино-азербайджанских отношениях только за этот год. Обострение ситуации вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи, к которому приложили руку определенные силы, в том числе в коридорах власти как Грузии, так и Азербайджана, кампания в соцсетях с обвинениями грузинских азербайджанцев в связи с распространением эпидемии коронавируса и последующим нагнетанием этой темы уже в Азербайджане, и, наконец, кейс с памятником Нариманову. Кто способен организовать столь качественное оркестрирование кампаниями? Думаю, ответ очевиден. Ни у кого, кроме Москвы таких возможностей просто нет.

По поводу «Грузинского марша»: в Грузии действительно ходят слухи о том, что данная политическая сила финансируется из Москвы. Утверждать это я не буду, как говорится, свечку не держал. Но то, что «Грузинский марш» распространяет откровенно пророссийские и антизападные нарративы — факт очевидный, и примеров тому можно привести множество. Ровно то же и, что «Грузинский марш» находится под полным контролем властей.

А теперь давайте вернемся к недавнему эпизоду. На фоне обострения боевых действий на армяно-азербайджанской границе, конкретная политическая сила решает провести акцию в районе компактного проживания азербайджанцев. То, что данная акция приведет к конфронтации, они прекрасно знали. Как знали и то, что в Баку будет негативная реакция, а определенные силы в Азербайджане, которые, как мы уже неоднократно убеждались на прошлых примерах, не упускают возможности раскрутить тему «плохих грузин», раскрутят её и сейчас. Причем об этом знали не только представители «Грузинского марша», но и властей, как местных, так и центральных.

Можно, конечно, предположить, что «Грузинский марш», который недавно стал политической партией, решил таким образом попиариться, ну а время было выбрано случайно. Но это ровно то же, что и предположение, будто представители Российско-грузинского Общественного Центра, организации, которая официально финансируется из Москвы, также оказались там случайно.

Можно вообще предположить все, что угодно. Но вот какой вопрос меня волнует больше всего — была ли у властей возможность кулуарно «попросить» представителей «Грузинского марша» не проводить акцию в такое время? Несомненно, была, но они такой возможностью не воспользовались.