2 мая 2021 года в социальных сетях появилась новость о том, что инвалид Карабахской войны Мамедали Искендероглу Гаджиев устроил акт самосожжения перед зданием управления мелиорации Биладжарского поселка.

Согласно информации, размещенной в социальных сетях, причиной акта самосожжения, совершенного инвалидом Карабахской войны, стало решение исполнительной власти Бинагадинского района, в состав которого входит Биладжарский поселок, запрещающее его сыну торговать зеленью.

Мы решили проверить, соответствует ли действительности информация о самосожжении инвалида Карабахской войны.

Для получения ответа мы обратились в Управление полиции Бинагадинского района. Как заявили нам сотрудники Управления полиции, Мамедали Гаджиев действительно совершил акт самосожжения. «Большего мы сказать не имеем права», — сказали нам сотрудники полиции.

Мы обратились к заместителю главы исполнительной власти Бинагадинского района Вюсару Исмаилову. «Акт самосожжения был совершен не перед зданием официальной госорганизации, а на обочине какой – то дороги», — сказал Вюсар Исмаилов.

Информацию о том, что сыну инвалида Карабахской войны не позволили торговать зеленью, заместитель главы ИВ прокомментировал следующим образом: «У меня нет достаточной информации по данному вопросу. Возможно, его сын занимался незаконной торговлей. А исполнительная власть и полиция проводят совместную борьбу против незаконной торговли», — предположил Вюсар Исмаилов.

Заместитель главы ИВ пообещал связать нас с главой пресс- службы исполнительной власти Лейлой Гулиевой. «Возможно, у нее есть достаточно информации по этому вопросу», — сказал Вюсар Исмаилов.

Через час с корреспондентом # связалась глава пресс- службы ИВ Бинагадинского района Лейла Гулиева. «По имеющимся у нас сведениям Мамедали Гаджиев не первый раз совершает такого рода акции. Он занялся незаконной уличной торговлей, но, получив предупреждение о незаконности своей деятельности, попытался совершить самоубийство, облив себя нефтью. Кроме того, Гаджиев, выдавая себя за инвалида I Карабахской войны, в некоторых районах города Баку пытался захватить земельные участки», — заявила нам Лейла Гулиева.

# решило также выяснить и мнение самого Мамедали Гаджиева. Мы попросили пресс-секретаря Общественного объединения инвалидов Карабахской войны Рея Керимоглу помочь нам его найти. «Мне неизвестен инвалид Карабахской войны по имени и фамилии Мамедали Гаджиев», — сказал Рей Керимоглу.

Тогда мы попытались поискать информацию об инвалиде Карабахской войны в Интернете. Как нам удалось выяснить, 2 октября 2019 года в газете «Ени Мусават» была опубликована статья, в котором говорилось о том, что Мамедали Искендер оглу Гаджиев никогда не участвовал в Карабахской войне. Удостоверение инвалида Карабахской войны было получено им преступным путем. (https://musavat.com/news/saxta-qaziler-vasitesile-azerbaycani-onlar-qarisdirir-sensasion-detallar-video_646030.html).

Ранее, 17 мая 2019 года, в газете «Yeni Sabah» вышла статья о том, как Мамедали Искендер оглу Гаджиев был избит другими мошенниками, тоже выдававшими себя за инвалидов Карабахской войны. (https://www.facebook.com/YeniSabah19/posts/1134290590391182).

Как заявил # председатель Общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов, в том, что некоторые мошенники выдают себя за инвалидов Карабахской войны, нет ничего удивительного. «Мошенники всегда были, есть и будут. Удивительно то, что выдававший себя за инвалида Карабахской войны, до сих пор не привлечен к уголовной ответственности», — заявил Тахир Мамедов.